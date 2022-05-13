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«Гвозди» от 16 мая
16.05.2022 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Норма права»: Кому выгодно банкротство физических лиц?
«Постскриптум»: Весенний губернаторопад и завершение отопительного сезона
«Деловой понедельник»: О промышленной кооперации и межрегиональном сотрудничестве
«Квартирник»: Литературный процесс в Псковской области
«Хайпожоры»: Атака на Rutube, День Победы и страсти по зверятам
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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