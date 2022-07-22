«Гвозди» от 22 июля

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22.07.2022 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Подстрочник»: О новом филармоническом сезоне в Псковской области
«Беседка»: Вывоз ТКО. Проблемные вопросы и перспективы
«Хайпожоры»: Жена Петросяна как диагноз и новая разметка улицы Леона Поземского
«Сообразим на троих»: О праздновании Дня города и почетных гражданах Пскова
«Гайд-парк»: Любовь Николаева о работе в 10-м избирательном округе
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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