<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Ведущие
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:20
«Дневной дозор»: Нужно ли отвечать на атаку на Крымский мост?
18:10
«Гвозди» от 10 октября
14:00
«Постскриптум»: Атака на Крымский мост, очереди на границе и мобилизация
13:00
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: В очередь за счастьем друг за другом стройсь!
12:35
«Деловой понедельник»: Ольга Торбич о перспективах развития помышленных площадок в России
07.10.2022 18:20
«Дневной дозор»: Тревожное время
07.10.2022 18:10
«Гвозди» от 7 октября
07.10.2022 14:00
«Чай втроем»: Игорь Сопов о петербургском стиле, котиках и надоях мурманских коров
07.10.2022 13:00
В рубель: Паникеры на рынке, криптофобы в Госдуме и вклады для бедных
07.10.2022 12:51
Дабришутинг: Школа, эмиграция, культура
«Гвозди» от 6 октября
06.10.2022 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Постскриптум»: Атака на Крымский мост, очереди на границе и мобилизация
«Деловой понедельник»: Ольга Торбич о перспективах развития промышленных площадок в России
«Чай втроем»: Игорь Сопов о петербургском стиле, котиках и надоях мурманских коров
«Хайпожоры»: Вопросов больше, чем ответов
«Три мудреца»: Чем грозит массовая волна эмиграции из России?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120