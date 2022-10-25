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«Собственной персоной»: Борис Елкин о конкурсе на главу Пскова и актуальных задачах власти
12:50
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Братья африканские и сестры нам помогут в разных отраслях
12:50
«PROПРАВО»: Безопасность детей на дороге
12:35
«Экосреда»: О развитии экологического движения в Острове
25.10.2022 18:20
«Дневной дозор»: Нужна ли кандидатам на пост главы Пскова программа действий?
25.10.2022 18:10
«Гвозди» от 25 октября
25.10.2022 14:00
«Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год
25.10.2022 13:00
«Лига справедливости»: Пособие на погребение
«Гвозди» от 26 октября
26.10.2022 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Собственной персоной»: Борис Елкин об участии в конкурсе на главу Пскова и об актуальных задачах городских властей
1
«Экосреда»: О развитии экологического движения в Острове
«Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год
«Лига справедливости»: Пособие на погребение
«Гайд-парк»: Алеся Михачева о волонтерстве и депутатской деятельности
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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