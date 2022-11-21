<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Ведущие
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:10
«Гвозди» от 22 ноября
14:00
«Собственной персоной»: Борис Елкин о кадровых перестановках и городском хозяйстве
13:00
«Лига справедливости»: Банкротство наследственной массы
12:50
«Гонки по вертикали»: визиты недели, место для запятой и бюджетный немарафон
12:35
«Беседка»: Об итогах работы Псковского филиала «Почты России»
21.11.2022 18:30
Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ
21.11.2022 18:20
«Дневной дозор»: Помогут ли штрафы побороть борщевик?
21.11.2022 18:10
«Гвозди» от 21 ноября
21.11.2022 14:00
«Постскриптум»: «Неуместные» корпоративы, подготовка бюджета и семейные ценности
21.11.2022 13:00
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о запрещенных словах
«Гвозди» от 22 ноября
22.11.2022 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Собственной персоной»: Борис Елкин о кадровых перестановках и новой структуре администрации Пскова
«Лига справедливости»: Банкротство наследственной массы
«Беседка»: Об итогах работы Псковского филиала «Почты России»
«Постскриптум»: «Неуместные» корпоративы, подготовка бюджета и семейные ценности
Урбанистическую программу «ГорДозор» запускает радио «ПЛН FM»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120