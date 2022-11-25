<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Ведущие
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:20
«Дневной дозор»: Нелюбимая работа
18:10
«Гвозди» от 28 ноября
14:00
«Постскриптум»: Провальная догазификация и импичмент районного масштаба
13:00
«ГорДозор»: Испытание снегопадом
12:35
«Деловой понедельник»: О преимуществах единого налогового счета
25.11.2022 19:00
«Беседка»: Как открыть свой бизнес в текущей реальности?
25.11.2022 18:45
В рубель: Новые правила, старые проблемы
25.11.2022 18:20
«Дневной дозор»: Запрет видеоигр, пропагандирующих жестокость и ЛГБТ
25.11.2022 18:10
«Гвозди» от 25 ноября
25.11.2022 18:00
«Дабришутинг»: Клоны, поборы, инквизиция
«Гвозди» от 28 ноября
28.11.2022 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Постскриптум»: Сюжет про бюджет, провальная догазификация и название для парка
«ГорДозор»: Испытание снегопадом
«Деловой понедельник»: О преимуществах единого налогового счета
«Чай втроем»: Дмитрий Быстров о боксерах, дневном сне и Бабайке
Куратор Псковской области от ЛДПР Сергей Леонов станет гостем программы «Гайд-парк»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120