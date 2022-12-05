«Гвозди» от 6 декабря

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06.12.2022 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Михаил Ведерников подведет итоги 2022 года в прямом эфире «ПЛН FM»
4
«Лига справедливости»: Наследование по закону
«Гайд-парк»: Владимир Кузь о «дорожном» нацпроекте и решении проблем 7-го округа
«Постскриптум»: Создание муниципальных округов и рост тарифов ЖКХ
«ГорДозор»: Как обезопасить пешеходов?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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