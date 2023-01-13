«Гвозди» от 16 января

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Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Постскриптум»: Жизнь без коллекторов, мусорные штрафы и кадровые перемены недели
«ГорДозор»: Новый сигнал на светофорах в Пскове - насколько эффективно?
«Деловой понедельник»: Коучинг как инструмент для развития бизнеса
«Квартирник»: Хелависа о «пластиковом» творчестве, подарках и летних фестивалях
«Хайпожоры»: Дольче бита, скандал с избиением снегоуборщика и стрельба по воробьям
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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