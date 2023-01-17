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17.01.2023 18:10
«Гвозди» от 17 января
17.01.2023 14:00
«Кузница»: Город для собак
17.01.2023 13:00
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А вы знаете, все еще будет...
17.01.2023 12:50
«Гонки по вертикали»: 2023. «Чернее, чем кролик» или время новых возможностей?
17.01.2023 12:35
«Беседка»: Как подготовиться к Крещению Господню?
16.01.2023 18:30
Рейтингомер: отставки недели, сапог-чулок для главы и переплевывание из-за «Чебурашки»
«Гвозди» от 18 января
18.01.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Как 2022 год сложился для Островского района, расскажет Дмитрий Быстров в эфире «ПЛН FM»
«Беседка»: Наталия Дубровская об итогах работы Изборского музея и о планах на 2023 год
«Кузница»: Город для собак
«Беседка»: Как подготовиться к Крещению Господню?
«Постскриптум»: Жизнь без коллекторов, мусорные штрафы и кадровые перемены недели
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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