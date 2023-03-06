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06.03.2023 18:30
Рейтингомер: падение ПсковГУ, загадка «ЧВК Рёдан» и баттл на сессии
06.03.2023 18:20
«Дневной дозор»: Кейс с Рёдан - нужно ли регулировать молодежные субкультуры?
06.03.2023 18:10
«Гвозди» от 6 марта
06.03.2023 14:00
«Постскриптум»: Запретные мессенджеры, годовщина гибели 6-й роты и открытие новой школы
06.03.2023 13:00
Эхо города: Итоги февральской сессии – детское питание и награды педагогам
«Гвозди» от 7 марта
07.03.2023 17:22 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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Скоро в эфире
«Кузница»: ТОСы – на старте нового сезона
Депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко станет гостем программы «Гайд-парк»
«Постскриптум»: Запретные мессенджеры, годовщина гибели 6-й роты и открытие новой школы
«ГорДозор»: Парковка - как должно быть
«Деловой понедельник»: Вам «шашечки» или ехать?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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