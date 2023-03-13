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«Гвозди» от 14 марта
14.03.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Кузница»: Изменения в ПДД и ситуация на дорогах Пскова
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«Постскриптум»: Туризм без НДС, навалило будь здоров и ситуация в «Евро-Керамике»
«ГорДозор»: Почему тянуть с ремонтом Ольгинского моста больше нельзя?
«Деловой понедельник»: Как банковский сектор справился с вызовами 2022 года?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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