«Гвозди» от 14 апреля

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14.04.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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«Три мудреца»: Возвращение «железного занавеса» - миф или реальность?
«Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о дорожных ремонтах, качестве работы управляек и субботниках
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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