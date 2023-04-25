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25.04.2023 18:10
«Гвозди» от 25 апреля
25.04.2023 14:00
«Кузница»: Палы травы – кто виноват и что делать?
1
«Гвозди» от 26 апреля
26.04.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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«Зверьё моё»: Как правильно ухаживать за внешностью домашних животных?
«Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах «дорожного» парламентского часа
«Дом Советов»: Александр Котов о конкурентных выборах, муниципальной реформе и псковских дорогах
«Экосреда»: О выгоде раздельного сбора мусора для человека и природы
«Кузница»: Палы травы – кто виноват и что делать?
1
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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