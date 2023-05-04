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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Говорит Москва, говорит, что хочет
1
«Гвозди» от 5 мая
05.05.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Квартирник»: Певица Kalli о карьере и мошенниках от шоу-бизнеса
«Хайпожоры»: YouTube Shorts против TikTok, уход Tinder и уголовные дела в блогосфере
«Три мудреца»: Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое?
«Коммунальный ликбез»: Как сделать город комфортнее?
«Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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