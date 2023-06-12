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«Дневной дозор»: День России. Смысл и содержание праздника
«Гвозди» от 13 июня
13.06.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Кузница»: Насколько соразмерна школьная нагрузка?
«Дело вкуса»: О русской и европейской кухне в Пскове
«Гайд-парк»: Александр Козловский о старте избирательной кампании-2023 в Псковской области
«Постскриптум»: Избавление от клейма иноагента и что делать с «наливайками»?
«ГорДозор»: Перекрытый город
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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