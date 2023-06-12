«Дневной дозор»: Проблема парковок во дворах — есть ли решение?

Проблема парковочных пространств остается актуальной для псковских дворов. Многие микрорайоны в Пскове строились в 80-е годы, тогда на пару подъездов многоквартирного дома приходилось по одному автомобилю. Поэтому на парковку во дворах мест практически не планировали. Со временем ситуация изменилась, люди начали активнее приобретать автомобили. Естественно, парковочных мест сейчас катастрофически не хватает, и эта проблема влечет за собой множество других.

По идее, для стоянки можно использовать гаражи, но их в городе не хватает для всех желающих. Платные парковки тоже есть не везде, а там, где они есть, псковичи не торопятся платить за парковочные места. В результате - горожане часто оставляют автомобили на зеленых зонах, вплотную к подъездам или детским площадкам. При этом автохлам, местами сросшийся с асфальтом, годами загромождает придворовые территории и только усугубляет проблему нехватки парковочных мест. Реально ли навести порядок с парковкой в псковских дворах? Что для этого необходимо? Помогут ли штрафы за парковку на зеленой зоне и борьба с автохламом во дворах? Нужно ли изменить нормативы застройки, чтобы во дворах заранее проектировали необходимое количество парковочных мест? Или есть возможность перезонировать уже существующие дворы, сделав в них больше парковочных мест? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM