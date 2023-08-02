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12:35
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09:00
«Беседка»: Дети и средства индивидуальной мобильности
08:55
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Если б дали мне власть...
08:30
«Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку
02.08.2023 18:20
«Дневной дозор»: Как обеспечить явку на выборы-2023?
02.08.2023 18:10
«Гвозди» от 2 августа
02.08.2023 14:00
«Армрестлинг»: Игорь Савицкий Vs Олег Киселев. Переносить ли памятник Ленину?
02.08.2023 13:00
«Легенды Псковской земли»: Основание Пскова
«Гвозди» от 3 августа
03.08.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Скоро в эфире
«Пастырь»: О молитве
«Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?»
«Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка
«Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку
«Армрестлинг»: Игорь Савицкий Vs Олег Киселев. Переносить ли памятник Ленину?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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