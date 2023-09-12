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«Гвозди» от 13 сентября
13.09.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Александр Котов подведет итоги сентябрьских выборов в прямом эфире «ПЛН FM»
«Анализируй этно»: Ну что, брат Пушкин?
«Круглый стол»: Итоги ЕДГ-2023 в Псковской области
«Беседка»: Ольга Тимофеева о пользе «культурных» ТОСов
«Постскриптум»: Итоги выборов, приезд Володина и сквер Дружбы
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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