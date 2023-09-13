«Дневной дозор»: Что мешает, а что может помочь развитию малого и среднего бизнеса?

По данным рейтинга РИА Новости, Псковская область заняла 52 место среди субъектов России по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. Наш регион в середнячках и сумел обойти некоторых соседей по Северо-Западу, например, республику Коми, Ленинградскую и Мурманскую области. Лидерами же в рейтинге являются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область - в этих регионах на предприятиях малого и среднего бизнеса работает более 50% общей численности занятых в экономике региона. В Псковской области их доля составила чуть более 32% - это практически 100 тысяч человек. Основа экономики в развитых странах — это всегда малый и средний бизнес. Он создает рабочие места, платит налоги. Но предпринимательство в России имеет свой особый путь.

Еще в советское время бизнес искореняли, а людям внушали, что предприниматели — это буржуи, которые получают прибыль нечестным путем, эксплуатируя пролетариат. Тем, кто занимался подпольным производством грозили серьезные сроки, а "спекулянтов" и вовсе могли расстрелять. Однако в 90-е, в Россию пришел свободный рынок, государство дало возможность свои гражданам свободно обогащаться за счет предпринимательской деятельности. Тогда неорганизованная торговля сыграла огромную роль в развитии российской экономики. Частные предприниматели — челноки — превратили ввоз ширпотреба из-за границы в доходный бизнес.

Но когда лихие 90-е остались позади, ушел и повышенный интерес к предпринимательству. Многие, хлебнув экономической свободы, самостоятельности и лИха, сделали выбор в пользу более стабильных источников дохода. Не случайно в России популярна госслужба и работа в разного рода государственных структурах и предприятиях. Однако на сегодняшний день экономика России испытывает санационное давление. Большую роль на рынке играют как раз малые и средние предприятия, которые заполняют высвобождающиеся ниши. Но для того, чтобы МСП могли эффективно решать проблему импортозамещения, им необходима поддержка государства. Престижно и легко ли быть предпринимателем в наше непростое время? Как псковские бизнесмены решились начать свое дело? Что может помочь развитию малого и среднего бизнеса? Чего не хватает предпринимателям в регионе? Насколько эффективны меры поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства? Чувствует ли малый и средний бизнес поддержку власти? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM