<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Ведущие
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:20
«Гвозди» от 4 октября
14:00
«Армрестлинг». Александр Братчиков vs Олег Брячак: Вейпы, образование, популизм
12:35
«Беседка»: Чего не хватает псковскому туризму?
1
11:52
«Легенды Псковской земли»: Как псковская Ольга стала женой великого киевского князя Игоря
08:50
«Грани развития»: Школа сердечной достаточности
03.10.2023 18:20
«Дневной дозор»: Стоит ли перекрывать центр Пскова в угоду фермерам и спортсменам?
03.10.2023 18:10
«Гвозди» от 3 октября
03.10.2023 14:00
«Кузница»: Псков к зиме готов?
03.10.2023 12:55
«Гонки по вертикали»: Найдите 10 отличий
03.10.2023 12:42
Дело вкуса
«Гвозди» от 4 октября
04.10.2023 18:20 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Армрестлинг». Александр Братчиков vs Олег Брячак: Вейпы, образование, популизм
«Беседка»: Чего не хватает псковскому туризму?
«Кузница»: Псков к зиме готов?
«Семейные ценности»: Наталия Соколова о буллинге в школе
«Постскриптум»: Старт осеннего призыва, второй срок Ведерникова и визит министра
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120