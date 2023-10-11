14:00 «Три мудреца»: Эпоха митрополита Тихона. Что изменится после его ухода из Псковской митрополии?1
12:35 «Гайд-парк»: Депутат областного Собрания Андрей Михайлов о ТОСах, догазификации и проблемах ЖКХ
11.10.2023 18:20 «Дневной дозор»: Промежуточные итоги пенсионной реформы спустя 5 лет после принятия
11.10.2023 14:00 «Собственной персоной»: Армен Мнацаканян об итогах выборов, догазификации и обращениях избирателей
11.10.2023 12:35 «Беседка»: Ольга Беляцкая о модернизации почтовых отделений, жалобах и работе над ошибками
«Гвозди» от 12 октября
12.10.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник: ПЛН-FM
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