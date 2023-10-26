«Гвозди» от 27 октября

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Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Чай втроем»: Дмитрий Месхиев о любви к Пскову, татуировках и ресторанном бизнесе
«Прессинг»: Четыре года Псковскому медиафоруму
«Пастырь»: Молитва об усопших
«Сообразим на троих»: Должны ли губернаторы увольнять мэров?
«Планка»: Вечеринки и релизы в стиле «Планка Фитнес»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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