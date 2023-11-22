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«Легенды Псковской земли»: Предание о Никандровых слезах
«Гвозди» от 23 ноября
23.11.2023 18:05 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Скоро в эфире
Звезда мирового тенниса Светлана Кузнецова станет гостьей программы «Беседка»
«Сообразим на троих»: президентские выборы – 2024, ошапурки и страсти по корпоративам
«Беседка»: Начни танцевать с «Триумфом»!
«Гайд-парк»: Как проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны?
«Зверьё моё»: О жизнерадостных корги и статных алабаях
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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