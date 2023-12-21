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Эхо города: Патриотическое воспитание молодежи Островского района
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21.12.2023 18:10
«Гвозди» от 21 декабря
21.12.2023 14:00
«Три мудреца»: Что год грядущий нам готовит?
«Гвозди» от 22 декабря
22.12.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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«Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года
«Беседка»: Андрей Ермаков об итогах Года педагога и наставника
«Хайпожоры»: Итоги года в соцсетях
«Три мудреца»: Что год грядущий нам готовит?
1
«Беседка»: Наставничество как региональная форма профессионального взаимодействия
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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