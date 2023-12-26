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26.12.2023 18:10
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«Обратный отсчет»: Борис Елкин об итогах работы администрации Пскова в 2023 году
26.12.2023 13:00
Эхо города: Новый дом для переселенцев
«Гвозди» от 27 декабря
27.12.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах развития Псковской области в 2023 году
1
«Экосреда»: Экологичный Новый год
«Обратный отсчет»: Борис Елкин об итогах работы администрации Пскова в 2023 году
Александр Козловский подведет итоги года в программе «Обратный отсчет»
1
«Постскриптум»: Кандидаты в президенты, снежный разнос и нужно ли продлевать мораторий на проверки бизнеса?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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