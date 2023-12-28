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В фокусе: Итоги 2023-го. Чего ждать от нового года?
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14:00
«Обратный отсчет»: Губернатор Михаил Ведерников об итогах 2023 года
13:00
«Подстрочник»: Об итогах года и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области
09:00
«Пастырь»: Новый год и Рождество Христово
28.12.2023 19:00
«Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров об итогах 2023 года для Островского района
28.12.2023 18:30
Резонер: Торжество мракобесия накануне Нового года
28.12.2023 18:20
В фокусе: Чем порадовал уходящий год?
28.12.2023 18:10
«Гвозди» от 28 декабря
28.12.2023 14:00
«Сообразим на троих мудрецов». Итоги 2023 года
«Гвозди» от 29 декабря
29.12.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Скоро в эфире
Губернатор Михаил Ведерников подведет итоги 2023 года в эфире «ПЛН FM»
«Подстрочник»: Об итогах года и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области
«Пастырь»: Новый год и Рождество Христово
«Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров об итогах 2023 года для Островского района
Итоги 2023 года подведут ведущие «ПЛН FM» в программе «Обратный отсчет»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
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