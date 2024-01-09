<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Ведущие
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:30
Легенды Псковской земли: Предание о горе Городок
18:10
«Гвозди» от 10 января
14:00
Артур Гайдук в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры
13:00
«Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев?
12:35
«Беседка»: Ольга Евстигнеева о проекте «Всей семьей»
09.01.2024 18:20
В фокусе: Как прошли новогодние праздники в Пскове?
09.01.2024 18:10
«Гвозди» от 9 января
09.01.2024 13:00
«Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун
09.01.2024 12:35
«Беседка»: Можно ли научиться петь во взрослом возрасте?
04.01.2024 18:20
В фокусе: Как праздновали Новый год псковские випы и что напланировали?
«Гвозди» от 10 января
10.01.2024 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
Артур Гайдук в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры
«Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев?
«Беседка»: Ольга Евстигнеева о проекте «Всей семьей»
«Беседка»: Можно ли научиться петь во взрослом возрасте?
«Зверьё моё»: Зоозащитники подводят итоги года
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120