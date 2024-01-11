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«Гвозди» от 12 января
12.01.2024 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Квартирник»: Маша Анисимова о хэндпане и секретах звуковой релаксации
«Прессинг»: СМИ в 2024 году, запрос на цензуру, параллельная реальность
«Пастырь»: Крещение Господне
«Сообразим на троих»: вызовы и угрозы 2024 года
«Гайд-парк»: Сергей Каргинов о работе в Госдуме, планах ЛДПР и выборах-2024
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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