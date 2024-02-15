<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Ведущие
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:10
«Гвозди» от 16 февраля
14:00
«Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне
12:45
«Эхо города»: Борьба с ошапурками
12:35
«Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися
08:30
«Пастырь»: Особенности предпостового периода
15.02.2024 18:20
«Дневной дозор»: Нужно ли изымать жильё за долги ЖКУ?
15.02.2024 18:10
«Гвозди» от 15 февраля
15.02.2024 14:00
«Три мудреца»: Молодежная политика – миф или реальность?
15.02.2024 13:00
Резонер: Поворот не туда
15.02.2024 12:50
«Дневник выборов-2024». Выпуск 6
«Гвозди» от 16 февраля
16.02.2024 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне
«Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися
«Пастырь»: Особенности предпостового периода
«Три мудреца»: Молодежная политика – миф или реальность?
«Дневник выборов-2024». Выпуск 6
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120