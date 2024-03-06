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«Гвозди» от 7 марта
07.03.2024 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Три мудреца»: У политики в России не женское лицо?
«Дневник выборов-2024». Выпуск 9
«Гайд-парк»: Наталья Юрченко о работе в депутатском округе и деятельности «Женского движения»
Срез общественного мнения о выборах президента РФ прозвучит на волнах «ПЛН FM»
«Беседка»: Лариса Семашко о перспективах развития туризма в Псковской области
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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