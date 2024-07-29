«Гвозди» от 30 июля

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Источник:
ПЛН-FM
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Большинство острых отравлений в Псковской области происходят из-за лекарств. Занимаетесь ли вы самолечением?
Никогда. Медикаменты принимаю только по назначению врача.
Могу выпить таблетку от головной боли, с серьезным недомоганием отправляюсь в больницу.
Обычно сам лечусь при при признаках ОРВИ и других знакомых болезнях, с необычными симптомами иду к доктору.
Выбираю себе путь лечения и медикаменты самостоятельно, опираясь на статьи в Интернете, личный опыт и советы знакомых.
Предпочитаю лечиться народными методами. В больницу стараюсь не обращаться.
Не лечусь вообще. На мне все как на собаке заживает.
Закаляюсь и не болею.
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Большинство острых отравлений в Псковской области происходят из-за лекарств. Занимаетесь ли вы самолечением?
Никогда. Медикаменты принимаю только по назначению врача.
Могу выпить таблетку от головной боли, с серьезным недомоганием отправляюсь в больницу.
Обычно сам лечусь при при признаках ОРВИ и других знакомых болезнях, с необычными симптомами иду к доктору.
Выбираю себе путь лечения и медикаменты самостоятельно, опираясь на статьи в Интернете, личный опыт и советы знакомых.
Предпочитаю лечиться народными методами. В больницу стараюсь не обращаться.
Не лечусь вообще. На мне все как на собаке заживает.
Закаляюсь и не болею.
смотреть результаты
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