«Гвозди» от 22 апреля

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22.04.2025 18:05 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Не пора ли отключать отопление?
Пора отключать, в квартирах невозможно жарко.
Надо довериться специалистам и ориентироваться на погодные условия.
Не нужно отключать, ночами еще прохладно.
У меня печное/газовое отопление в частном доме, мне всё равно.
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«Беседка»: Красота по-великолукски
Не пора ли отключать отопление?
Пора отключать, в квартирах невозможно жарко.
Надо довериться специалистам и ориентироваться на погодные условия.
Не нужно отключать, ночами еще прохладно.
У меня печное/газовое отопление в частном доме, мне всё равно.
смотреть результаты
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