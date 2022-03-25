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«Хайпожоры»: О войне с фейками и претендентах на роль «пятой колонны»
25.03.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Ключевые темы:
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Война с фейками. Как не выйти на самого себя?
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Радикалы остались? Кто в псковском медиапространстве претендует на роль «пятой колонны»?
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Сначала сделали, потом подумали. Бизнес просит Генпрокуратуру разрешить использовать упаковку с логотипами и ссылками на Facebook и Instagram после признания владельца сервисов - корпорацию Meta - экстремистской организацией.
Источник: ПЛН-FM
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