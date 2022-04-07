14:00 «Дом Советов»: Вера Емельянова о старых вызовах и новых угрозах для соцсферы Псковской области
07.04.2022 14:00 «Сообразим на троих»: Партии и их лидеры в новой политреальности. Кто найдет, кто потеряет?
07.04.2022 12:35 «Коммунальный ликбез»: Сложности капремонта жилья в Псковской области и пути решения
«Хайпожоры»: Паранойя в войне с фейками, «дело о стульях» и критика оставшихся в России
08.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Ключевые темы:
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Война с фейками все больше напоминает паранойю
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«Дело о стульях». Эпопея со стульями для Детской музыкальной школы №1 города Пскова закончилась предсказуемо: все молодцы, дети без стульев
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Право на критику: уехавшие из России критикуют оставшихся и требуют, чтобы они сражались «за нашу и вашу свободу».
Ведущие программы – Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Источник: ПЛН-FM
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