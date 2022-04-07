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«Хайпожоры»: Паранойя в войне с фейками, «дело о стульях» и критика оставшихся в России

08.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Ключевые темы:

  • Война с фейками все больше напоминает паранойю

  • «Дело о стульях». Эпопея со стульями для Детской музыкальной школы №1 города Пскова закончилась предсказуемо: все молодцы, дети без стульев

  • Право на критику: уехавшие из России критикуют оставшихся и требуют, чтобы они сражались «за нашу и вашу свободу».

Ведущие программы – Константин Калиниченко и Алина Чернова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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