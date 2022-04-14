14.04.2022 12:35 «Беседка»: Марина Гаращенко о коллективном иммунитете и новых вызовах для здравоохранения
«Хайпожоры»: Готов ли RuTube заменить YouTube и как жить в условиях «цифровых» санкций?
15.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Ключевые темы выпуска:
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Почему власти медлят с блокировкой YouTube и готов ли RuTube его заменить?
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Нарушая запреты: кто из псковских политиков продолжает постить в запрещенные соцсети?
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Как мы будем жить в условиях «цифровых» санкций?
Ведущие программы – Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Источник: ПЛН-FM
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