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«Хайпожоры»: Готов ли RuTube заменить YouTube и как жить в условиях «цифровых» санкций?

15.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Ключевые темы выпуска:

  • Почему власти медлят с блокировкой YouTube и готов ли RuTube его заменить?

  • Нарушая запреты: кто из псковских политиков продолжает постить в запрещенные соцсети?

  • Как мы будем жить в условиях «цифровых» санкций?

Ведущие программы – Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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