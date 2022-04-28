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«Хайпожоры»: Только и разговоров, что о ценах

29.04.2022 12:30 «ПЛН-FM»

Ведущие программы – Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы, которые сегодня будут в центре их внимания:

  • Соцсети меняют владельцев. Что с ними будет?
  • Только и разговоров, что о ценах.
  • В Telegram ожидают появления новостной ленты.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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