28.04.2022 14:00 «Три мудреца»: Нужны ли прямые выборы губернаторов в текущей общественно-политической ситуации?
27.04.2022 18:30 «В фокусе»: Правительство предложило ввести плату за тепло только в отопительный период
«Хайпожоры»: Только и разговоров, что о ценах
29.04.2022 12:30 «ПЛН-FM»
Ведущие программы – Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Ключевые темы, которые сегодня будут в центре их внимания:
- Соцсети меняют владельцев. Что с ними будет?
- Только и разговоров, что о ценах.
- В Telegram ожидают появления новостной ленты.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати