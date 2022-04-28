«Хайпожоры»: Только и разговоров, что о ценах

Ведущие программы – Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы, которые сегодня будут в центре их внимания:

Соцсети меняют владельцев. Что с ними будет?

Только и разговоров, что о ценах.

В Telegram ожидают появления новостной ленты.

Источник: ПЛН-FM