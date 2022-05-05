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«Хайпожоры»: «Фильтруй хрюканину, штрибан!»

06.05.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Ключевые темы, которые на этот раз обсудят Константин Калиниченко и Алина Чернова:

  • «Фильтруй хрюканину, штрибан! Закуси свое жало!»: в социальных сетях формируется новый стиль общения, до боли знакомый по культовым персонажам из лихих 90-х.
  • «Зато в Америке негров линчуют»: пропаганда устала рассказывать, как хорошо жить в России, и достала с пыльной антресоли советскую пластинку про загнивающий Запад.
  • «Скоро вашему доллару — кирдык»: на фоне укрепления курса рубля в соцсетях развернулись баталии валютно-диванных экспертов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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