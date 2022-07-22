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«Хайпожоры»: Жена Петросяна как диагноз и новая разметка улицы Леона Поземского

22.07.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.

Ключевые темы, которые сегодня будут в центре их внимания:

  • Блокировка YouTube: новая версия. Видеохостинг может быть заблокирован в РФ к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов. Но никто не верит.
  • Жена Петросяна как диагноз. Супруга известного юмориста побывала в Пскове. Псков ей не понравился.
  • Новая разметка улицы Леона Поземского: псковичи разошлись по разные стороны баррикад.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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