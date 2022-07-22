«Хайпожоры»: Жена Петросяна как диагноз и новая разметка улицы Леона Поземского
22.07.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Ключевые темы, которые сегодня будут в центре их внимания:
- Блокировка YouTube: новая версия. Видеохостинг может быть заблокирован в РФ к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов. Но никто не верит.
- Жена Петросяна как диагноз. Супруга известного юмориста побывала в Пскове. Псков ей не понравился.
- Новая разметка улицы Леона Поземского: псковичи разошлись по разные стороны баррикад.
Источник: ПЛН-FM
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