«Хайпожоры»: Мобилизация, «Великая пробка» и дресс-код в правительстве

Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудят Константин Калиниченко и Алина Чернова.

Ключевые темы выпуска:

Мобилизация - главное слово 2022 года.

«Великая пробка»: почему начался великий исход людей из России?

Дресс-код в правительстве Псковской области.

Источник: ПЛН-FM