30.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: О ярких проектах и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области
«Хайпожоры»: Мобилизация, «Великая пробка» и дресс-код в правительстве
30.09.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудят Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Ключевые темы выпуска:
- Мобилизация - главное слово 2022 года.
- «Великая пробка»: почему начался великий исход людей из России?
- Дресс-код в правительстве Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати