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«Хайпожоры»: Мобилизация, «Великая пробка» и дресс-код в правительстве

30.09.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудят Константин Калиниченко и Алина Чернова.

Ключевые темы выпуска:

  • Мобилизация - главное слово 2022 года.
  • «Великая пробка»: почему начался великий исход людей из России?
  • Дресс-код в правительстве Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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