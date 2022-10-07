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«Хайпожоры»: Вопросов больше, чем ответов
07.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Ведущие - Ксения Журавкова и Артем Татаренко.
Ключевые темы выпуска:
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Илон Маск взорвал интернет твитом про конфликт России и Украины
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Реакция псковского интернета на досрочное открытие Троицкого моста
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Частичная мобилизация – вопросов в Сети все еще больше, чем ответов.
Источник: ПЛН-FM
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