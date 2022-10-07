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«Хайпожоры»: Вопросов больше, чем ответов

07.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Ведущие - Ксения Журавкова и Артем Татаренко.

Ключевые темы выпуска:

  • Илон Маск взорвал интернет твитом про конфликт России и Украины

  • Реакция псковского интернета на досрочное открытие Троицкого моста

  • Частичная мобилизация – вопросов в Сети все еще больше, чем ответов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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