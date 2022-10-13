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«Хайпожоры»: Еще одна черная метка для Meta* и мобилизация в Сети
14.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудят Ксения Журавкова и Сергей Васильев.
Ключевые темы выпуска:
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Еще одна черная метка для Meta*.
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Мобилизация в Сети: кто как проявил себя на информационном поле.
* деятельность Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ, компания включена в перечень террористов и экстремистов
Источник: ПЛН-FM
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