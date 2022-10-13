«Хайпожоры»: Еще одна черная метка для Meta* и мобилизация в Сети

Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудят Ксения Журавкова и Сергей Васильев.

Ключевые темы выпуска:

Еще одна черная метка для Meta*.

Мобилизация в Сети: кто как проявил себя на информационном поле.

* деятельность Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ, компания включена в перечень террористов и экстремистов

Источник: ПЛН-FM