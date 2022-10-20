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«Хайпожоры»: Как обстоят дела с «молодежкой» в Пскове и заблокируют ли YouTube в России?
21.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы выпуска:
- Новый начальник молодежной политики региона: Кристина Лунёва назначена и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области. Соцсети обсуждают дела с «молодежкой» в Пскове.
- Упразднение Ростуризма: что это значит для псковской туротрасли?
- Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в Youtube. В ответ Госдума отказалась от прямых трансляций своих заседаний: заблокируют ли YouTube в России?
Ведущие - Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Источник: ПЛН-FM
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