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«Хайпожоры»: Коммуникация в эпоху мобилизации и ЛГБТ-скандал

28.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсуждают Сергей Васильев и Ксения Журавкова.э

Основные темы выпуска:

  • Мобилизация коммуникации: жалобы на обратную вязь, псковский депутат родила мем
  • Псковский отклик ЛГБТ запретов: мурал с Уитменом стал камнем преткновения
  • «Птичка на свободе!»: Илон Маск купил Твиттер.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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