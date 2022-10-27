14:00 «Квартирник»: О том, как преподаватель-гитарист решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом
26.10.2022 14:00 «Собственной персоной»: Борис Елкин о конкурсе на главу Пскова и актуальных задачах власти
«Хайпожоры»: Коммуникация в эпоху мобилизации и ЛГБТ-скандал
28.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсуждают Сергей Васильев и Ксения Журавкова.э
Основные темы выпуска:
- Мобилизация коммуникации: жалобы на обратную вязь, псковский депутат родила мем
- Псковский отклик ЛГБТ запретов: мурал с Уитменом стал камнем преткновения
- «Птичка на свободе!»: Илон Маск купил Твиттер.
Источник: ПЛН-FM
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