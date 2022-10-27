«Хайпожоры»: Коммуникация в эпоху мобилизации и ЛГБТ-скандал

Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсуждают Сергей Васильев и Ксения Журавкова.э

Основные темы выпуска:

Мобилизация коммуникации: жалобы на обратную вязь, псковский депутат родила мем

Псковский отклик ЛГБТ запретов: мурал с Уитменом стал камнем преткновения

«Птичка на свободе!»: Илон Маск купил Твиттер.

Источник: ПЛН-FM