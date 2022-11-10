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«Хайпожоры»: Казусы импортозамещения зарубежных соцсетей и о чем нельзя шутить в России

11.11.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудили Константин Калиниченко и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска:

  • Переписка в мессенджерах как доказательство в суде: ваши диалоги в Telegram и Watsapp становились ключевым доказательством в 19% уголовных дел, которые рассматривались в российских судах за последний год.
  • Хакеры опубликовали данные 2,6 миллиона пользователей Yappy — российского аналога TikTok: казусы импортозамещения зарубежных соцсетей.
  • Депортация Некоглая: о чем нельзя шутить в России в 2022 году.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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