«Хайпожоры»: Казусы импортозамещения зарубежных соцсетей и о чем нельзя шутить в России

Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудили Константин Калиниченко и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска:

Переписка в мессенджерах как доказательство в суде: ваши диалоги в Telegram и Watsapp становились ключевым доказательством в 19% уголовных дел, которые рассматривались в российских судах за последний год.

Хакеры опубликовали данные 2,6 миллиона пользователей Yappy — российского аналога TikTok: казусы импортозамещения зарубежных соцсетей.

Депортация Некоглая: о чем нельзя шутить в России в 2022 году.

Источник: ПЛН-FM