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«Хайпожоры»: Казусы импортозамещения зарубежных соцсетей и о чем нельзя шутить в России
11.11.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудили Константин Калиниченко и Ксения Журавкова.
Основные темы выпуска:
- Переписка в мессенджерах как доказательство в суде: ваши диалоги в Telegram и Watsapp становились ключевым доказательством в 19% уголовных дел, которые рассматривались в российских судах за последний год.
- Хакеры опубликовали данные 2,6 миллиона пользователей Yappy — российского аналога TikTok: казусы импортозамещения зарубежных соцсетей.
- Депортация Некоглая: о чем нельзя шутить в России в 2022 году.
Источник: ПЛН-FM
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