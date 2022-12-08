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«Хайпожоры»: Снежный экзамен, похороны «Дождя»* и прощание с иллюзиями
09.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Как всегда, актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудили Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Основные темы выпуска:
- Снежный экзамен в Псковской области - снова неуд
- «Посты строчить - не мешки ворочать»: готовы ли политики отвечать за свои посты в соцсетях
- «Похороны "Дождя"* » (СМИ, выполняющее функции иноагента): прощание с иллюзиями
Источник: ПЛН-FM
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