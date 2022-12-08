«Хайпожоры»: Снежный экзамен, похороны «Дождя»* и прощание с иллюзиями

Как всегда, актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудили Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска:

Снежный экзамен в Псковской области - снова неуд

«Посты строчить - не мешки ворочать»: готовы ли политики отвечать за свои посты в соцсетях

«Похороны "Дождя"* » (СМИ, выполняющее функции иноагента): прощание с иллюзиями

Источник: ПЛН-FM