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«Хайпожоры»: Итоги 2022 года — перемены, запреты, новинки и главные хайпожоры года

23.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте последний в уходящем году выпуск программы «Хайпожоры». Как всегда, его провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Главная тема выпуска - итоги 2022 года: перемены, запреты, новинки и главные хайпожоры года.

Источник: ПЛН-FM



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