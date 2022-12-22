«Хайпожоры»: Итоги 2022 года — перемены, запреты, новинки и главные хайпожоры года

Слушайте последний в уходящем году выпуск программы «Хайпожоры». Как всегда, его провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Главная тема выпуска - итоги 2022 года: перемены, запреты, новинки и главные хайпожоры года.

Источник: ПЛН-FM