22.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: Александр Гончаренко и Ольга Федорова об итогах работы Псковской гордумы
22.12.2022 13:00 «Обратный отсчет»: Наталья Горбачева об итогах работы Общественной палаты Псковской области в 2022 году
21.12.2022 18:20 «Дневной дозор»: Будут ли псковские партии участвовать в губернаторских выборах 2023 года?
«Хайпожоры»: Итоги 2022 года — перемены, запреты, новинки и главные хайпожоры года
23.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте последний в уходящем году выпуск программы «Хайпожоры». Как всегда, его провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Главная тема выпуска - итоги 2022 года: перемены, запреты, новинки и главные хайпожоры года.
Источник: ПЛН-FM
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