«Хайпожоры»: Псков по версии нейросетей и главные фейлы в псковских соцсетях

Как всегда, программу ведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы этого выпуска:

Как нейросети видят Псков и псковичей?

Ушла эпоха: областные власти трансформируют систему работы с обращениями граждан

Слабоумие и отвага: главные фейлы в псковских соцсетях.

Источник: ПЛН-FM