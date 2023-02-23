23.02.2023 12:35 «Беседка»: Дмитрий Белюков о депутатстве, Олимпийском движении и 80-летии подвига Матросова
22.02.2023 14:00 «Собственной персоной»: Борис Елкин о борьбе со снегом, ремонте дорог и расширении границ Пскова
22.02.2023 13:00 «Беседка»: Об изменениях законодательства в сфере госрегистрации прав на недвижимость
22.02.2023 12:35 «Гайд-парк»: Антон Минаков о работе ЛДПР, вызовах-2023 и о «пророчествах» Жириновского
21.02.2023 14:50 «Гонки по вертикали»: Год с начала СВО, подготовка к выборам и муниципальная реформа1
«Хайпожоры»: Псков по версии нейросетей и главные фейлы в псковских соцсетях
24.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Как всегда, программу ведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Ключевые темы этого выпуска:
- Как нейросети видят Псков и псковичей?
- Ушла эпоха: областные власти трансформируют систему работы с обращениями граждан
- Слабоумие и отвага: главные фейлы в псковских соцсетях.
Источник: ПЛН-FM
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