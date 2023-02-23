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«Хайпожоры»: Псков по версии нейросетей и главные фейлы в псковских соцсетях

24.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Как всегда, программу ведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы этого выпуска:

  • Как нейросети видят Псков и псковичей?
  • Ушла эпоха: областные власти трансформируют систему работы с обращениями граждан
  • Слабоумие и отвага: главные фейлы в псковских соцсетях.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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