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«Хайпожоры»: О ЧВК «Рёдан», запрете на демонстрацию красивой жизни и роли женщин

10.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Как всегда, программу ведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы э того выпуска:

  • ЧВК «Рёдан»: Что это было?
  • Добрались до бровисток: Демонстрировать красивую жизнь теперь нельзя не только депутатам
  • 8 марта: Какую роль псковские мужчины отводят женщинам.

Источник: ПЛН-FM



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