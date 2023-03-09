09.03.2023 14:00 «Сообразим на троих»: 70 лет без Сталина, переформатирование политсистемы и перспективы «Яблока»
09.03.2023 12:35 «Беседка»: Солистка ансамбля «Псков» Елена Федина о 20-летии творческой деятельности
08.03.2023 14:00 «Двое на одного»: Андрей Маковский о трехлетии «Новых людей», вызовах-2023 и критике партии
«Хайпожоры»: О ЧВК «Рёдан», запрете на демонстрацию красивой жизни и роли женщин
10.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Как всегда, программу ведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Ключевые темы э того выпуска:
- ЧВК «Рёдан»: Что это было?
- Добрались до бровисток: Демонстрировать красивую жизнь теперь нельзя не только депутатам
- 8 марта: Какую роль псковские мужчины отводят женщинам.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати