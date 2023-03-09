«Хайпожоры»: О ЧВК «Рёдан», запрете на демонстрацию красивой жизни и роли женщин

Как всегда, программу ведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы э того выпуска:

ЧВК «Рёдан»: Что это было?

Добрались до бровисток: Демонстрировать красивую жизнь теперь нельзя не только депутатам

8 марта: Какую роль псковские мужчины отводят женщинам.

Источник: ПЛН-FM