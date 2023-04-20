20.04.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Итоги встречи президента и губернатора, выборы-2023 и когда проснется оппозиция?
19.04.2023 18:20 «Дневной дозор»: Итоги встречи Владимира Путина и Михаила Ведерникова в оценках экспертов1
19.04.2023 14:00 «Гайд-парк»: Сергей Вострецов о роли профсоюзов в современной России и подготовке к Первомаю
«Хайпожоры»: Электронные повестки, дрон на территории аэродрома и прощай, советник
21.04.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Как всегда, программу ведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Ключевые темы этого выпуска:
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Электронные повестки в Госуслугах: как прогрессивный фетиш в миг стал страшилкой.
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«Ушла эпоха»: Псковская область лишилась выдающегося эксперта.
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«А город подумал»: дрон на территории аэродрома наделал шуму в соцсетях.
Источник: ПЛН-FM
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