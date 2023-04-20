www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 марта Телефон прямого эфира 11 апреля 13 апреля 17 апреля 18 апреля 29 марта 18 апреля 17 апреля 7 апреля 17 апреля 17 апреля 20 апреля 7 апреля 11 апреля 7 апреля

«Хайпожоры»: Электронные повестки, дрон на территории аэродрома и прощай, советник

21.04.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Как всегда, программу ведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы этого выпуска:

  • Электронные повестки в Госуслугах: как прогрессивный фетиш в миг стал страшилкой.

  • «Ушла эпоха»: Псковская область лишилась выдающегося эксперта.

  • «А город подумал»: дрон на территории аэродрома наделал шуму в соцсетях.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты