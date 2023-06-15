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«Хайпожоры»: ПМЭФ во время чумы и методы борьбы с мошенниками, вандалами и трешем

16.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Программу ведут Сергей Васильев и Константин Калиниченко.

Основные темы выпуска:
- ПМЭФ во время чумы: псковская гордость, эскортницы и поиски идеи
- Очередные проделки мошенников в Псковской области: остановит ли их новая инициатива?
- Резонанс: «ошапурки» добрались до Невеля, в Пскове спорят о границах личного пространства.

 

Источник: ПЛН-FM



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