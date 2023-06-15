«Хайпожоры»: ПМЭФ во время чумы и методы борьбы с мошенниками, вандалами и трешем

Программу ведут Сергей Васильев и Константин Калиниченко.

Основные темы выпуска:

- ПМЭФ во время чумы: псковская гордость, эскортницы и поиски идеи

- Очередные проделки мошенников в Псковской области: остановит ли их новая инициатива?

- Резонанс: «ошапурки» добрались до Невеля, в Пскове спорят о границах личного пространства.

Источник: ПЛН-FM